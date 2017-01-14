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«В городе должно быть чисто и комфортно»
Сегодня в Пензе
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По итогам утреннего обхода территорий города, состоялось совещание под руководством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева. В нем приняли участие заместители главы городской администрации города, главы районных администраций, начальники ответственных управлений и ведомств. Отчитался о результатах проверки начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Андрей Гришин. Он сказал, что нарекания в части благоустройства дворовых территорий были в основном по очистке кровли от снежно-ледяных образований. - Было составлено пять протоколов об административном правонарушении: четыре из них за уборку сосулек и один за состояние внутридворовых дорожек, - доложил Андрей Васильевич. - Продолжать контролировать деятельность управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК необходимо, особенно тех, кто свои обязанности выполнять не желает. В городе должно быть чисто и комфортно, - подчеркнул Виктор Николаевич.
По итогам утреннего обхода территорий города, состоялось совещание под руководством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.
В нем приняли участие заместители главы городской администрации города, главы районных администраций, начальники ответственных управлений и ведомств.
Отчитался о результатах проверки начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Андрей Гришин. Он сказал, что нарекания в части благоустройства дворовых территорий были в основном по очистке кровли от снежно-ледяных образований.
- Было составлено пять протоколов об административном правонарушении: четыре из них за уборку сосулек и один за состояние внутридворовых дорожек, - доложил Андрей Васильевич.
- Продолжать контролировать деятельность управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК необходимо, особенно тех, кто свои обязанности выполнять не желает. В городе должно быть чисто и комфортно, - подчеркнул Виктор Николаевич.
Новость: Администрация города Пензы 14 января 2017
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