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Молодой человек совершил убийство, вспомнив старые обиды
Сегодня в Пензе
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В Колышлейском районе по факту убийства местного жителя возбуждено уголовное дело Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения в квартире дома в селе Хопер Колышлейского района тела 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 22-летний подозреваемый, проживающий в Пензе 11 января текущего года приехал к родственникам в село Хопер Колышлейского района. На следующий день молодой человек после распития алкоголя, вспомнил старые обиды на одного из местных жителей, взял кухонный нож и направился в дом, где находился «обидчик». Разыскав мужчину, подозреваемый нанес еду один удар в область груди, после чего вернулся к себе домой и лег спать. От полученного ранения потерпевший скончалась через непродолжительное время. В настоящее время злоумышленник задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
В Колышлейском районе по факту убийства местного жителя возбуждено уголовное дело
Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения в квартире дома в селе Хопер Колышлейского района тела 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 22-летний подозреваемый, проживающий в Пензе 11 января текущего года приехал к родственникам в село Хопер Колышлейского района. На следующий день молодой человек после распития алкоголя, вспомнил старые обиды на одного из местных жителей, взял кухонный нож и направился в дом, где находился «обидчик». Разыскав мужчину, подозреваемый нанес еду один удар в область груди, после чего вернулся к себе домой и лег спать. От полученного ранения потерпевший скончалась через непродолжительное время.
В настоящее время злоумышленник задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 14 января 2017
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