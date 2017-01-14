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Молодой человек совершил убийство, вспомнив старые обиды
Сегодня в Пензе
 

В Колышлейском районе по факту убийства местного жителя возбуждено уголовное дело

Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения в квартире дома в селе Хопер Колышлейского района тела 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 22-летний подозреваемый, проживающий в Пензе 11 января текущего года приехал к родственникам в село Хопер Колышлейского района. На следующий день молодой человек после распития алкоголя, вспомнил старые обиды на одного из местных жителей, взял кухонный нож и направился в дом, где находился «обидчик».   Разыскав мужчину, подозреваемый нанес еду один удар в область груди, после чего вернулся к себе домой и лег спать. От полученного ранения потерпевший скончалась через непродолжительное время.

В настоящее время злоумышленник задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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