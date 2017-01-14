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 Суббота, 14 января 2017
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Строительство новых поликлиник обсудили в правительстве Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Совещание, посвященное вопросу строительства новых поликлиник, амбулаторий и офисов врачей общей практики в Пензе в правительстве Пензенской области.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семёнов, министр здравоохранения Владимир Стрючков, министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Александр Гришаев, заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков, главные врачи поликлиник Пензы и Пензенского района, представители строительных организаций.

«Губернатор поставил задачу – обеспечить доступной медицинской помощью  жителей как сельской местности (строительство ФАПов и амбулаторий), так и быстро развивающихся микрорайонов города Пензы», - поставил задачу перед участниками совещания Валерий Савин.

О планах по обеспечению жителей медицинской помощью рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков. Он сообщил, что в долгосрочной перспективе нужно построить взрослые поликлиники в дальнем Арбекове и в микрорайонеГПЗ-24. Краткосрочный план  – это офисы врачей общей практики в этих районах и строительство детской поликлиники  в микрорайоне «Город-Спутник».

«В ближайшее время в «Спутнике» откроется средняя школа, и количество детей здесьрезко увеличится. В Пензенском районе проживает 12 тысяч детей, и в год прибавляется по 1300 детей. Поликлиника должна соответствовать всем современным требованиям, ей можно придать статус районной», - отметил главный врач Пензенской районной больницы Александр Лавров.

Присутствовавший на совещании генеральный директор компании-застройщика «Термодом» Рафик Ибрагимов сказал, что детская поликлиника является приоритетом развития микрорайона, и она может быть построена уже в 2017 году.

Представители других строительных организаций заявили, что компании могут предоставить под офисы врачей общей практики помещения на первых этажах новых домов.

Валерий Савин поручил министрам вместе с представителями здравоохранения и застройщиками разработать и предоставить конкретные предложения по организации медицинского обслуживания взрослого и детского населения в новых микрорайонах в течение двух-трех рабочих дней.

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