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Состоялась проверка домов после капитального ремонта
Сегодня в Пензе
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По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был организован рабочий выезд. От города в нем приняли участие глава администрации Виктор Кувайцев, заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Ильин, глава Первомайского района Лидия Белякова, от региона - вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов. Комиссия в представленном составе посетила дома, в которых завершились работы в рамках деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области. О том, что было сделано в ходе инспекции рассказала директор фонда Наталья Моисеева. Она сообщила, что за время работы фонда в Военном городке было комплексно отремонтировано 5 домов прошлого века постройки. В этот день участники выезда посетили дома по улице Чкалова, 13, Красной, 31 и Военный городок, 7, 8. Здесь привели в порядок крыши, фасады и инженерные коммуникации. По словам жильцов, качеством работ они довольны. Затем члены комиссии провели объезд территорий Ленинского и Первомайского районов в целях их проверки на качество уборки. Так, Виктор Кувайцев дал соответствующие поручения директору МУП "Пензадормост" Вячеславу Голохвастову, касающиеся вывоза снега.
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был организован рабочий выезд. От города в нем приняли участие глава администрации Виктор Кувайцев, заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Ильин, глава Первомайского района Лидия Белякова, от региона - вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.
Комиссия в представленном составе посетила дома, в которых завершились работы в рамках деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области. О том, что было сделано в ходе инспекции рассказала директор фонда Наталья Моисеева. Она сообщила, что за время работы фонда в Военном городке было комплексно отремонтировано 5 домов прошлого века постройки.
В этот день участники выезда посетили дома по улице Чкалова, 13, Красной, 31 и Военный городок, 7, 8. Здесь привели в порядок крыши, фасады и инженерные коммуникации. По словам жильцов, качеством работ они довольны.
Затем члены комиссии провели объезд территорий Ленинского и Первомайского районов в целях их проверки на качество уборки. Так, Виктор Кувайцев дал соответствующие поручения директору МУП "Пензадормост" Вячеславу Голохвастову, касающиеся вывоза снега.
Новость: Администрация города Пензы 14 января 2017
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