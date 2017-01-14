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 Суббота, 14 января 2017
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Состоялась проверка домов после капитального ремонта
Сегодня в Пензе
 

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева был организован рабочий выезд. От города в нем приняли участие глава администрации Виктор Кувайцев, заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Ильин, глава Первомайского района Лидия Белякова, от региона - вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Комиссия в представленном составе посетила дома, в которых завершились работы в рамках деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области. О том, что было сделано в ходе инспекции рассказала директор фонда Наталья Моисеева. Она сообщила, что за время работы фонда в Военном городке было комплексно отремонтировано 5 домов прошлого века постройки.

В этот день участники выезда посетили дома по улице Чкалова, 13, Красной, 31 и Военный городок, 7, 8. Здесь привели в порядок крыши, фасады и инженерные коммуникации. По словам жильцов, качеством работ они довольны.

Затем члены комиссии провели объезд территорий Ленинского и Первомайского районов в целях их проверки на качество уборки. Так, Виктор Кувайцев дал соответствующие поручения директору МУП "Пензадормост" Вячеславу Голохвастову, касающиеся вывоза снега.

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