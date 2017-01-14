XI областной зимний социальный марафон «Мы вместе!» стартует на площади перед Домом молодежи 15 января 2017 года. Начало мероприятия - в 14.00.

Марафон будет проходить в январе и феврале в рамках Всероссийской акции «Снежный десант».

В социальном марафоне примут участие 8 студенческих отрядов Пензенской области, всего - более 250 человек. Бойцы студенческих отрядов посетят 50 населенных пунктов Белинского, Каменского, Вадинского, Сердобского, Бековского, Лопатинского, Камешкирского, Тамалинского, Пачелмского, Нижнеломовского и Мокшанского районов.

В 2017 году марафон посвящен Году экологии в России и продвижению идей Российского движения школьников по развитию экологического волонтерства.

Образовательная программа марафона включает в себя творческие концерты для населения, социально-педагогическую работу, товарищеские спортивные матчи, добровольческую работу с ветеранами и пожилыми людьми, профориентационную работу, посещение культурных объектов и достопримечательностей.

В конце февраля пензенские студенты примут участие в IV Межрегиональном социальном марафоне вместе бойцами из региональных отделений Российских Студенческих Отрядов ПФО.

Организатором марафона выступает Пензенское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства образования Пензенской области, Многофункционального молодежного центра региона и Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Пензенской области.