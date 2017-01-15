С 3 по 12 января в историческом и новом зданиях Лермонтовской библиотеке прошли первые в этом году курсы компьютерной грамотности. Пока вся страна доедала салаты и смотрела новогодние фильмы, новоиспечённые ученики осваивали компьютерные науки.

Они познакомились с архитектурой компьютера, научились пользоваться компьютерной мышью и клавиатурой. Основные навыки работы с тексом оттачивали в программе Mocrosoft Word, затем осваивали создание папок.

Самыми интересными оказались занятия в Интернете. Слушатели курсов быстро приспособились к работе с поисковой системой Яндекс, завели электронную почту, прошли регистрацию на сайтах Одноклассники и Skype. Курсанты узнали, как записаться к врачу в Электронной регистратуре, узнать наличие билетов на сайте РЖД и зарегистрировались на портале Государственных услуг.

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