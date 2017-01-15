|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Прошли первые в этом году курсы компьютерной грамотности
Сегодня в Пензе
|
С 3 по 12 января в историческом и новом зданиях Лермонтовской библиотеке прошли первые в этом году курсы компьютерной грамотности. Пока вся страна доедала салаты и смотрела новогодние фильмы, новоиспечённые ученики осваивали компьютерные науки. Они познакомились с архитектурой компьютера, научились пользоваться компьютерной мышью и клавиатурой. Основные навыки работы с тексом оттачивали в программе Mocrosoft Word, затем осваивали создание папок. Самыми интересными оказались занятия в Интернете. Слушатели курсов быстро приспособились к работе с поисковой системой Яндекс, завели электронную почту, прошли регистрацию на сайтах Одноклассники и Skype. Курсанты узнали, как записаться к врачу в Электронной регистратуре, узнать наличие билетов на сайте РЖД и зарегистрировались на портале Государственных услуг. Записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности можно по телефону 63-44-32
С 3 по 12 января в историческом и новом зданиях Лермонтовской библиотеке прошли первые в этом году курсы компьютерной грамотности. Пока вся страна доедала салаты и смотрела новогодние фильмы, новоиспечённые ученики осваивали компьютерные науки.
Они познакомились с архитектурой компьютера, научились пользоваться компьютерной мышью и клавиатурой. Основные навыки работы с тексом оттачивали в программе Mocrosoft Word, затем осваивали создание папок.
Самыми интересными оказались занятия в Интернете. Слушатели курсов быстро приспособились к работе с поисковой системой Яндекс, завели электронную почту, прошли регистрацию на сайтах Одноклассники и Skype. Курсанты узнали, как записаться к врачу в Электронной регистратуре, узнать наличие билетов на сайте РЖД и зарегистрировались на портале Государственных услуг.
Записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности можно по телефону 63-44-32
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 15 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru