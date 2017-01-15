Акция «Всероссийский заповедный урок» проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий.

Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.

«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно - научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры.

Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность включиться в акцию всем охраняемым территориям России, поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков.

За один 45-минутный урок возможно лишь начать рассказ о заповедной системе России, поэтому организаторы акции рекомендуют провести целый ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории.

Одновременно с проектом «Всероссийский заповедный урок» стартует акция-флешмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Всем желающим предлагается сделать открытку или поздравительное фото, которые публикуются на своих страницах в соцсетях (ВК, Facebook, ОК, Instagram и др.) с едиными хэштегами. На сайте заповедныйурок.рф создана возможность генерации такой открытки. Каждый желающий может поздравить со столетним юбилеем несколько заповедных территорий, а при желании – даже все. Такое же творческое задание дается всем детям-участникам Всероссийского заповедного урока. Задача акции – собрать как можно больше поздравлений!