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«Всероссийский заповедный урок»
Сегодня в Пензе
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Акция «Всероссийский заповедный урок» проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий. Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. «Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно - научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры. Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность включиться в акцию всем охраняемым территориям России, поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков. За один 45-минутный урок возможно лишь начать рассказ о заповедной системе России, поэтому организаторы акции рекомендуют провести целый ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории. Одновременно с проектом «Всероссийский заповедный урок» стартует акция-флешмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Всем желающим предлагается сделать открытку или поздравительное фото, которые публикуются на своих страницах в соцсетях (ВК, Facebook, ОК, Instagram и др.) с едиными хэштегами. На сайте заповедныйурок.рф создана возможность генерации такой открытки. Каждый желающий может поздравить со столетним юбилеем несколько заповедных территорий, а при желании – даже все. Такое же творческое задание дается всем детям-участникам Всероссийского заповедного урока. Задача акции – собрать как можно больше поздравлений!
Акция «Всероссийский заповедный урок» проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий.
Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России.
«Заповедный урок» – это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока – 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно - научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература). Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры.
Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка заповедныйурок.рф. Ресурс дает возможность включиться в акцию всем охраняемым территориям России, поделиться своими знаниями и опытом, открывает возможности сбора и распространения методик проведения интерактивных заповедных уроков.
За один 45-минутный урок возможно лишь начать рассказ о заповедной системе России, поэтому организаторы акции рекомендуют провести целый ряд занятий и вдохновить детей на реализацию проектов на благо своей заповедной территории.
Одновременно с проектом «Всероссийский заповедный урок» стартует акция-флешмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Всем желающим предлагается сделать открытку или поздравительное фото, которые публикуются на своих страницах в соцсетях (ВК, Facebook, ОК, Instagram и др.) с едиными хэштегами. На сайте заповедныйурок.рф создана возможность генерации такой открытки. Каждый желающий может поздравить со столетним юбилеем несколько заповедных территорий, а при желании – даже все. Такое же творческое задание дается всем детям-участникам Всероссийского заповедного урока. Задача акции – собрать как можно больше поздравлений!
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 15 января 2017
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