Проведена проверка печного отопления, состояния электропроводки, газового оборудования в Шемышейском районе

ОНД и ПР Шемышейского района совместно с представителями органов социальной защиты и образования посещены многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые граждане в с.Русская Норка, р.п.Шемышейка. Владельцам домовладений и членам их семей разъяснены требования пожарной безопасности. Проведена проверка печного отопления, состояния электропроводки, газового оборудования. В ходе рейда жителям также были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами экстренных служб спасения.

Обучение жителей частного сектора является важным моментом в профилактике возникновения пожаров, ведь по статистике большинство пожаров происходят именно в жилом секторе, основная доля из них это частные дома. Жители должны отлично знать, как вести себя в случае пожара, ведь от этого зависит сохранность не только их имущество, но и собственная жизнь.

Уважаемые жители Шемышейского района! Во избежание пожаров и гибели людей соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свои жилища! Будьте осторожны с огнем!