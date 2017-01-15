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 Понедельник, 16 января 2017
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Проведена проверка печного отопления, состояния электропроводки, газового оборудования в Шемышейском районе
Сегодня в Пензе
 

ОНД и ПР Шемышейского района совместно с представителями органов социальной защиты и образования посещены многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые граждане в с.Русская Норка, р.п.Шемышейка. Владельцам домовладений и членам их семей разъяснены требования пожарной безопасности. Проведена проверка печного отопления, состояния электропроводки, газового оборудования. В ходе рейда жителям также были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами экстренных служб спасения.

Обучение жителей частного сектора является важным моментом в профилактике возникновения пожаров, ведь по статистике большинство пожаров происходят именно в жилом секторе, основная доля из них это частные дома. Жители должны отлично знать, как вести себя в случае пожара, ведь от этого зависит сохранность не только их имущество, но и собственная жизнь.

Уважаемые жители Шемышейского района! Во избежание пожаров и гибели людей соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свои жилища! Будьте осторожны с огнем!

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