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Два пензенских спортсмена вызваны на просмотр для участия в первенстве Европы по регби
Сегодня в Пензе
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В связи с подготовкой сборной команды России по регби (юниоры до 19 лет) к участию в первенстве Европы, 16 января 2017 года в Щелково (Московская область) будет проходить тестирование уровня физической и технической подготовки кандидатов. На просмотр были вызваны пензенские спортсмены, воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Илья Бояров и Даниил Назаров. Регбистов готовил тренер-преподаватель отделения «Регби» К.А.Захаров.
В связи с подготовкой сборной команды России по регби (юниоры до 19 лет) к участию в первенстве Европы, 16 января 2017 года в Щелково (Московская область) будет проходить тестирование уровня физической и технической подготовки кандидатов.
На просмотр были вызваны пензенские спортсмены, воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Илья Бояров и Даниил Назаров. Регбистов готовил тренер-преподаватель отделения «Регби» К.А.Захаров.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 15 января 2017
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