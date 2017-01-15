Два пензенских спортсмена вызваны на просмотр для участия в первенстве Европы по регби

В связи с подготовкой сборной команды России по регби (юниоры до 19 лет) к участию в первенстве Европы, 16 января 2017 года в Щелково (Московская область) будет проходить тестирование уровня физической и технической подготовки кандидатов.

На просмотр были вызваны пензенские спортсмены, воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Илья Бояров и Даниил Назаров. Регбистов готовил тренер-преподаватель отделения «Регби» К.А.Захаров.