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Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Нижний Ломов
Сегодня в Пензе
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Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел рабочее совещание на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым полем в г. Нижний Ломов. В рамках проведенного совещания было принято решение закончить работы по заливке ледового поля до 17 января 2017. Общий комплекс строительных работ до конца текущего месяца.
Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел рабочее совещание на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым полем в г. Нижний Ломов.
В рамках проведенного совещания было принято решение закончить работы по заливке ледового поля до 17 января 2017.
Общий комплекс строительных работ до конца текущего месяца.
Новость: Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области 15 января 2017
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