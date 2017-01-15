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 Понедельник, 16 января 2017
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Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Нижний Ломов
Сегодня в Пензе
 

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел рабочее совещание на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым полем в г. Нижний Ломов.

В рамках проведенного совещания было принято решение закончить работы по заливке ледового поля до 17 января 2017.

Общий комплекс строительных работ до конца текущего месяца.

Новость: Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области 15 января 2017
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2017-01-15
Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Нижний Ломов
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