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 Понедельник, 16 января 2017
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Проверки качества уборки улично-дорожной сети продолжаются
Сегодня в Пензе
 

Проверки качества уборки улично-дорожной сети продолжаются. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев организовал с этой целью рабочий объезд городских территорий.

Отчет о проведенных и текущих мероприятиях по благоустройству в ходе объезда предоставлял директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

- Работники трудятся в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки в общей сложности было вывезено 5700 кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова, - доложил директор МУПа.

Результаты выезда показали, что с проезжей части снег убран полностью.

- Теперь основной задачей является его вывоз, - обратил внимание Виктор Кувайцев. – Необходимо повысить интенсивность данного вида работ.

Глава исполнительной власти дал задание продолжить убирать снежные валы с улиц Терновского и Лермонтова, активизировать работы на улицах Сухумской и Свердлова, а также почистить тротуар около ТЦ «Слава» в микрорайоне «Терновка». 

Новость: Администрация города Пензы 15 января 2017
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