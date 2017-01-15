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Проверки качества уборки улично-дорожной сети продолжаются
Сегодня в Пензе
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Проверки качества уборки улично-дорожной сети продолжаются. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев организовал с этой целью рабочий объезд городских территорий. Отчет о проведенных и текущих мероприятиях по благоустройству в ходе объезда предоставлял директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов. - Работники трудятся в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки в общей сложности было вывезено 5700 кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова, - доложил директор МУПа. Результаты выезда показали, что с проезжей части снег убран полностью. - Теперь основной задачей является его вывоз, - обратил внимание Виктор Кувайцев. – Необходимо повысить интенсивность данного вида работ. Глава исполнительной власти дал задание продолжить убирать снежные валы с улиц Терновского и Лермонтова, активизировать работы на улицах Сухумской и Свердлова, а также почистить тротуар около ТЦ «Слава» в микрорайоне «Терновка».
Проверки качества уборки улично-дорожной сети продолжаются. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев организовал с этой целью рабочий объезд городских территорий.
Отчет о проведенных и текущих мероприятиях по благоустройству в ходе объезда предоставлял директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.
- Работники трудятся в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки в общей сложности было вывезено 5700 кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова, - доложил директор МУПа.
Результаты выезда показали, что с проезжей части снег убран полностью.
- Теперь основной задачей является его вывоз, - обратил внимание Виктор Кувайцев. – Необходимо повысить интенсивность данного вида работ.
Глава исполнительной власти дал задание продолжить убирать снежные валы с улиц Терновского и Лермонтова, активизировать работы на улицах Сухумской и Свердлова, а также почистить тротуар около ТЦ «Слава» в микрорайоне «Терновка».
Новость: Администрация города Пензы 15 января 2017
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