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 Понедельник, 16 января 2017
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Пенза присоединилась к всероссийской акции «Серая шейка»
Сегодня в Пензе
 

Традиционно сбор добровольцев акции «Серая шейка» состоялся на набережной реки Сура, где в результате жизнедеятельности человека образовался участок незамерзающей поверхности, который и является любимым местом зимнего обитания водоплавающих.

Акция по учету зимующих птиц традиционно проходит в крупных городах России по инициативе Общества охраны птиц. Инициаторами акции в Пензенской области выступили: Пензенское областное отделение Русского географического общество, Пензенский областной фонд научно-технического развития, Росприроднадзор Пензенской области и Минлесхоз Пензенской области. В акции приняли участие члены Русского географического общества, сотрудники надзорных ведомств и пензенские школьники, объединенные экологическим добровольным общественным движением «Зеленая волна»

- Учёт зимующих птиц проводят специалисты-орнитологи, однако им, зачастую, не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Наше участие станет большим подспорьем учёным, которым мы отправим собранную информацию о зимовках пернатых. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов, их экологии. Учёт зимующих пернатых – является также прекрасной возможностью познакомится с частичкой дикой природы родного края, - прокомментировал Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения РГО.

Погода 14 января стояла достаточно мягкая: температура от 0 до - 2 градусов, скорость ветра 3 м/с, что позволило пернатым комфортно расположиться на незамерзающей водной поверхности Суры. Добровольцы насчитали всего 76 особей уток-крякв: 31 – селезень и 45 – утка.

Кроме результатов наблюдения на Суре, организаторы получили сводки о нахождении пернатых с различных незамерзающих водоемов города от других членов Русского географического общества.

Самая большая колония водоплавающих из 370 особей была обнаружена Евгением Устиновым и Ольгой Синьковской у плотины ТЭЦ. Серые шейки мирно сидели и плавали у полыньи перед самой плотиной, выше по течению.

- Учитывая, что 2017 год – является Годом экологии, подобные мероприятия, широко привлекающие молодежь являются большим подспорьем, способствующим формированию экологической культуры, - отметила Татьяна Красноносова, инспектор Росприроднадзора Пензенской области.

 

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