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 Понедельник, 16 января 2017
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Пензенская «Юность» одержала вторую победу над БК «Академия»
Сегодня в Пензе
 

Во втором поединке наши девушки остались без своего капитана Юлии Калугиной, которая накануне получила травму носа. Впрочем, это обстоятельство не помешало ей помогать своей команде со скамейки запасных.

В первом периоде подопечные Татьяны Пашковой создали серьезный задел — 22:8, что и сыграло важную в роль в дальнейшем. Во втором отрезке встречи соперницам удалось отыграть два очка, однако большего хозяйки площадки сделать не позволили - 56:40 после третьей четверти и общий итог матча 70:54.

Самой результативной в этой встрече в составе сурской дружины оказалась Арина Глазачева, забившая шесть трехочковых бросков.

«Юность» набрала 23 очка и продолжает лидировать в группе «А» женской Суперлиги второго дивизиона.

Следующие матчи наша команда проведет в Пензе 16 и 17 января с клубом из Татарстана «Казаночка-Академия».

Игры состоятся в спортивном центре «Юность» начало в 17:00.

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