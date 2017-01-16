Пензенская «Юность» одержала вторую победу над БК «Академия»

Во втором поединке наши девушки остались без своего капитана Юлии Калугиной, которая накануне получила травму носа. Впрочем, это обстоятельство не помешало ей помогать своей команде со скамейки запасных.

В первом периоде подопечные Татьяны Пашковой создали серьезный задел — 22:8, что и сыграло важную в роль в дальнейшем. Во втором отрезке встречи соперницам удалось отыграть два очка, однако большего хозяйки площадки сделать не позволили - 56:40 после третьей четверти и общий итог матча 70:54.

Самой результативной в этой встрече в составе сурской дружины оказалась Арина Глазачева, забившая шесть трехочковых бросков.

«Юность» набрала 23 очка и продолжает лидировать в группе «А» женской Суперлиги второго дивизиона.

Следующие матчи наша команда проведет в Пензе 16 и 17 января с клубом из Татарстана «Казаночка-Академия».

Игры состоятся в спортивном центре «Юность» начало в 17:00.