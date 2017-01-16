Шестая годовщина со дня образования Следственного комитета Российской Федерации

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области подведены предварительные итоги по основным направлениям деятельности за 2016 год.

О создании Следственного комитета Российской Федерации

Напомним, что Следственный комитет создан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года "О Следственном комитете Российской Федерации" с 15 января 2011 года. Для исполнения его функций на территории нашей области образовано следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области (далее – следственное управление, СУ СКР по Пензенской области).

Одними из основных задач ведомства являются оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной Уголовно-процессуальным кодексом России, а также обеспечение законности при производстве предварительного следствия и защиты прав и свобод человека и гражданина.

К исключительной подследственности следователей Следственного комитета отнесены такие категории преступлений, как: убийства, похищение и незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, невыплата заработной платы и нарушение правил охраны труда, коррупционные преступления, преступления в налоговой сфере и связанные с рейдерскими захватами предприятий, бандитизм, организация преступного сообщества, терроризм и преступления экстремистской направленности – всего свыше 160 статей Уголовного кодекса. С 2012 года в связи с изменениями в законодательстве к исключительной подследственности следователей СКР отнесены уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Кроме того, только Следственный комитет вправе привлечь к уголовной ответственности так называемых лиц особого правового статуса, а это: депутаты и выборные должностные лица всех уровней власти, адвокаты и другие.

О структуре следственного управления

В структуре следственного управления – аппарат управления, четыре районных (по городу Пензе) и восемь межрайонных следственных отделов (с дислокацией в городах Белинский, Городище, Заречный, Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов, Сердобск и селе Бессоновка), которые осуществляют свою деятельность на местах. Всего в штате следственного управления – 159 сотрудников, из них: следователей – 70, следователей-криминалистов - 8.

Об основных показателях работы за 2016 год

Всего за это время поступило свыше восьми тысяч сообщений о преступлениях. Следователями следственного управления возбуждено свыше 1600 уголовных дел, окончено производством - свыше 1300. По результатам следственной деятельности ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений, составил свыше 200 миллионов рублей, возмещено более 170 миллионов.

Об общем состоянии преступности, а также о расследовании убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом

Исключительное внимание следователями следственного управления уделялось расследованию самых опасных преступлений против личности: убийствах и причинениях тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Так, в 2016 году в области зарегистрировано 50 убийств (в 2015 году-56), что на 10,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Еще 32 преступления связанные с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (в 2015 году-44). Большинство подобных преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Количество изнасилований уменьшилось на 35,7%: 18 – в 2016 году, 28 – в 2015 и 34 – 2014.

О расследовании преступлений «прошлых лет»

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в «прошлые» годы, которые по различным причинам не были раскрыты ранее, было и остается одним из приоритетов в нашей деятельности, и является формой реализации принципа неотвратимости наказания. В прошлом году по результатам проведенной работы в этом направлении установлены лица, причастные к совершению 55 ранее нераскрытых преступлений, в том числе: 4 причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 1 изнасилование и другим составам.

О применении современных криминалистических методов в раскрытии преступлений

Значительную помощь в раскрытии преступлений, как долгое время остававшихся нераскрытыми, так и совершенных в условиях неочевидности, оказывают современные средства криминалистики, а также новые виды экспертных исследований, позволяющие точнее выявить и установить следы преступников, оставленные на месте происшествия.

Так, широкое применение в следственной практике получили психофизиологические исследования (далее - ПФИ) с применением полиграфа (так называемого «детектора лжи»). В 2016 году проведено 89 ПФИ по материалам доследственных проверок и уголовным делам. Эти исследования помогали, как выйти на след преступников, так и исключить криминальную версию происшествий. При этом в 9 случаях их результаты давали основания к возбуждению уголовных дел.

Среди других высокотехнологичных средств криминалистической техники: комплекс UFED Touch, применяемый в целях восстановления удаленной информации с мобильных и электронных устройств, источник экспертного света и цианакрилатовая камера, которые позволяют более эффективно выявлять следы преступления, не видимые человеческому глазу, в том числе биологического происхождения, и микрочастицы.

О работе по противодействию коррупции

В 2016 году по-прежнему пристальное внимание уделялось противодействию коррупции. Всего в указанный период в СУ СКР по Пензенской области поступило свыше 235 сообщений о коррупционных действиях, возбуждено свыше 140 уголовных дел о коррупции. Всего в 2016 году в производстве следователей следственного управления находилось свыше 160 уголовных дел о коррупционных преступлениях. В суды направлено 83 уголовных дела о 130 эпизодах коррупционных преступлений.

О категориях лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию

За совершение коррупционных преступлений в 2016 году на скамье подсудимых оказалось 90 человек. Из них 14 должностных лиц в органах местного самоуправления, 8 – в органах внутренних дел, 5 – сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, 6 – в сфере здравоохранения, 8 – в сфере образования, 6 сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 12 – в коммерческих структурах.

О противодействии экономической преступности

С 2011 года следователи СУ СКР по Пензенской области в связи с изменениями в подследственности начали расследовать уголовные дела о налоговых преступлениях. Всего в 2016 году возбуждено 28 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств либо имущества организаций и предпринимателей, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

О защите прав несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств

Важным направлением деятельности следственного управления остается расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Напомним, с 1 января 2012 года к подследственности следователей СКР было отнесено расследование всех уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных как самими несовершеннолетними, так и в отношении них. К таким категориям преступлений, кроме ранее расследовавшихся следователями СКР убийств, изнасилований и иных преступлений сексуального характера, отнесены грабежи, разбои, угоны транспортных средств, вымогательства, совершённые группой лиц и с применением насилия, квартирные кражи, а также целый ряд других.

В 2016 году всего в Пензенской области от преступлений, расследование которых проводилось следователями СК России, пострадало более 100 несовершеннолетних.

О работе с населением

Большую помощь в осуществлении следственной деятельности следственному управлению оказывает население. В истекшем году поступило 1266 обращений. Население имеет постоянный доступ к информации о деятельности СУ СКР по Пензенской области как в Интернете на его официальном сайте, а также в областных СМИ. В случае если гражданин обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, отнесенном к подследственности Следственного комитета, а также о противоправных действиях, либо бездействии его следователей, он может в режиме «онлайн» оставить обращение через Интернет-приемную следственного управления на его официальном сайте penza.sledcom.ru. Открыт круглосуточный телефон доверия – 8 (8412) 36-17-58. Все обращения, поступившие через Интернет-приёмную, телефон доверия находятся на личном контроле у руководителя управления.

Следственное управление продолжит системную, активную и наступательную работу с тем, чтобы обеспечить всестороннюю защиту прав и свобод человека и гражданина, общества и государства, а также законность при производстве предварительного следствия.