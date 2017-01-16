Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 16 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Делегация Пензенской области изучила положительный опыт Республики Мордовия в сфере малого и среднего агробизнеса
Сегодня в Пензе
 

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с рабочим визитом посетили Республику Мордовия.

Целью визита региональной делегации в Республику стало изучение опыта создания мини ферм и перерабатывающих предприятий. Делегацию сопровождал Первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в ходе визита делегация посетила фермерские хозяйства, ставшие участниками программ поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и потребительских кооперативов.

«Кроме того, гости ознакомились с объектами комплексной компактной застройки в поселке станция Воеводское Кочкуровского муниципального района, посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и социальный центр. В Старошайговском и Ковылкинском районах осмотрели животноводческие комплексы, семенные заводы», - сообщает пресс-служба республиканского аграрного ведомства.

 

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 января 2017
2017-01-16
3-летний мальчик скончался в реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова
 В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза
 
2017-01-16
Из заместителей в начальники!
Региональное Управление Минюста РФ возглавила Елена Канашкина
 
2017-01-16
Обучение для пензенских аграриев стартует с 20 января 2017 года
 Запланированы обучающие мероприятия по развитию отраслей животноводства и кормозаготовке
 
2017-01-16
«Новые механизмы государственной поддержки АПК»
 На обучающей площадке Пензенского государственного аграрного университета состоится обучающий семинар для аграриев региона
 
2017-01-16
На страже закона
Прокурорскому надзору в России исполнилось 295 лет
 

Новости партнеров
 
На сайте: 56ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru