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Делегация Пензенской области изучила положительный опыт Республики Мордовия в сфере малого и среднего агробизнеса
Сегодня в Пензе
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По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с рабочим визитом посетили Республику Мордовия. Целью визита региональной делегации в Республику стало изучение опыта создания мини ферм и перерабатывающих предприятий. Делегацию сопровождал Первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров. По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в ходе визита делегация посетила фермерские хозяйства, ставшие участниками программ поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и потребительских кооперативов. «Кроме того, гости ознакомились с объектами комплексной компактной застройки в поселке станция Воеводское Кочкуровского муниципального района, посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и социальный центр. В Старошайговском и Ковылкинском районах осмотрели животноводческие комплексы, семенные заводы», - сообщает пресс-служба республиканского аграрного ведомства.
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с рабочим визитом посетили Республику Мордовия.
Целью визита региональной делегации в Республику стало изучение опыта создания мини ферм и перерабатывающих предприятий. Делегацию сопровождал Первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров.
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия в ходе визита делегация посетила фермерские хозяйства, ставшие участниками программ поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и потребительских кооперативов.
«Кроме того, гости ознакомились с объектами комплексной компактной застройки в поселке станция Воеводское Кочкуровского муниципального района, посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и социальный центр. В Старошайговском и Ковылкинском районах осмотрели животноводческие комплексы, семенные заводы», - сообщает пресс-служба республиканского аграрного ведомства.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 января 2017
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