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Михаил Бабич в рамках рабочей поездки посетит Пензенскую область
Сегодня в Пензе
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17 января 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Пензенскую область. В Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и губернатором региона Иваном Белозерцевым. В этот же день полпред Президента РФ в ПФО проведет совещание по вопросам развития строительного комплекса и функционирования системы капитального ремонта Пензенской области.
17 января 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Пензенскую область.
В Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и губернатором региона Иваном Белозерцевым.
В этот же день полпред Президента РФ в ПФО проведет совещание по вопросам развития строительного комплекса и функционирования системы капитального ремонта Пензенской области.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 16 января 2017
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