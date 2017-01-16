Михаил Бабич в рамках рабочей поездки посетит Пензенскую область

17 января 2017 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Пензенскую область.

В Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия Дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и губернатором региона Иваном Белозерцевым.

В этот же день полпред Президента РФ в ПФО проведет совещание по вопросам развития строительного комплекса и функционирования системы капитального ремонта Пензенской области.