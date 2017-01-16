Мужчина до смерти избил свою сожительницу

В квартире по местожительству в городе Пензе обнаружено тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного расследования установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Однако от органов следствия он скрылся.

Проведенные совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение 47-летнего подозреваемого, скрывавшегося на территории города Пензы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из показаний обвиняемого с погибшей он состоял в близких отношениях. Вечером 30 декабря между ним и потерпевшей, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина руками и ногами нанес удары сожительнице в область головы и тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.