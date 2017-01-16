|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Мужчина до смерти избил свою сожительницу
Сегодня в Пензе
|
В квартире по местожительству в городе Пензе обнаружено тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе предварительного расследования установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Однако от органов следствия он скрылся. Проведенные совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение 47-летнего подозреваемого, скрывавшегося на территории города Пензы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как следует из показаний обвиняемого с погибшей он состоял в близких отношениях. Вечером 30 декабря между ним и потерпевшей, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина руками и ногами нанес удары сожительнице в область головы и тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
В квартире по местожительству в городе Пензе обнаружено тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе предварительного расследования установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Однако от органов следствия он скрылся.
Проведенные совместно с сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение 47-летнего подозреваемого, скрывавшегося на территории города Пензы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как следует из показаний обвиняемого с погибшей он состоял в близких отношениях. Вечером 30 декабря между ним и потерпевшей, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина руками и ногами нанес удары сожительнице в область головы и тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 16 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru