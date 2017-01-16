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Пензенский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира по шорт-треку
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Вчера, 15 января 2017 года, в Турине (Италия) завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Пензенский спортсмен, воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян в составе мужской сборной России вместе с Семёном Елистратовым, Виктором Аном, Александром Шульгиновым и Русланом Захаровым завоевал серебро в эстафете 5000м. Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин (Италия), 15 января 2017 года. Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1. Голландия. 2. Россия (Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Виктор Ан, Семён Елистратов, Денис Айрапетян). 3. Италия.
Вчера, 15 января 2017 года, в Турине (Италия) завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Пензенский спортсмен, воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян в составе мужской сборной России вместе с Семёном Елистратовым, Виктором Аном, Александром Шульгиновым и Русланом Захаровым завоевал серебро в эстафете 5000м.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин (Италия), 15 января 2017 года.
Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1. Голландия. 2. Россия (Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Виктор Ан, Семён Елистратов, Денис Айрапетян). 3. Италия.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 16 января 2017
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