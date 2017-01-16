|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Дело в кадрах
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Время идет, а проблема с кадрами если и решается, то очень медленно. С целью проверки качества оказываемых медицинских услуг в районных больницах вице губернатор Валерий Савин отправился в Городищенский район.
«Это у нас планомерные работы, которые мы проводим еженедельно. Мы выезжаем в медицинские учреждения и контролируем предоставление качественных услуг. То, что мы сегодня увидели нас удовлетворило. Работа в Городищенском районе ведется. Не только в районном центре, но и в окрестных селах», - Отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
Участники рейда пообщались с пациентами Городищенской больницы, осмотрели палаты, кабинеты и пищеблок. Комиссия осталась довольна увиденным, но вопросы все же возникли.
«Проблема кадрового обеспечения в Городище все таки существует. Ситуация достаточно парадоксальная. Я в конце прошлого года посещал Самару и Саратов. Я знаю, что число поступающих и число выпускников Городищенского района достаточно большое. На сегодняшний день 6 курс заканчивают около 6-7 человек в Самаре и где-то пять человек в Саратове. В Пензе тоже немало выпускников. Мы сегодня нацелили и главу администрации на то, чтобы проводить работу с этими ребятами, чтобы они вернулись работать в Городищенский район», - добавил Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
Эти выпускники пойдут в первичное звено врачей – доктора общей практики и терапевты. Сразу после окончания института молодые специалисты сразу могут начинать работать. Таким образом, проблема врачебных кадров в Пензенской области на 2017 год должна начать потихоньку решаться.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru