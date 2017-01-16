Дело в кадрах

Время идет, а проблема с кадрами если и решается, то очень медленно. С целью проверки качества оказываемых медицинских услуг в районных больницах вице губернатор Валерий Савин отправился в Городищенский район.

«Это у нас планомерные работы, которые мы проводим еженедельно. Мы выезжаем в медицинские учреждения и контролируем предоставление качественных услуг. То, что мы сегодня увидели нас удовлетворило. Работа в Городищенском районе ведется. Не только в районном центре, но и в окрестных селах», - Отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Участники рейда пообщались с пациентами Городищенской больницы, осмотрели палаты, кабинеты и пищеблок. Комиссия осталась довольна увиденным, но вопросы все же возникли.

«Проблема кадрового обеспечения в Городище все таки существует. Ситуация достаточно парадоксальная. Я в конце прошлого года посещал Самару и Саратов. Я знаю, что число поступающих и число выпускников Городищенского района достаточно большое. На сегодняшний день 6 курс заканчивают около 6-7 человек в Самаре и где-то пять человек в Саратове. В Пензе тоже немало выпускников. Мы сегодня нацелили и главу администрации на то, чтобы проводить работу с этими ребятами, чтобы они вернулись работать в Городищенский район», - добавил Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Эти выпускники пойдут в первичное звено врачей – доктора общей практики и терапевты. Сразу после окончания института молодые специалисты сразу могут начинать работать. Таким образом, проблема врачебных кадров в Пензенской области на 2017 год должна начать потихоньку решаться.