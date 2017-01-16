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 Понедельник, 16 января 2017
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«Сурская весна»
Сегодня в Пензе
 

Занятие театрально-творческой лаборатории «Авторский подход к формированию актерского мастерства» для руководителей детских театральных коллективов образовательных организаций региона пройдет 17 января в 10.00 на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы. Основная цель занятия - подготовка к  областному фестивалю театрального творчества «Сурская весна», который стартует 13 февраля 2017 года в Сердобске, и совершенствование детского театрального творчества в Пензенской области. 

Мастер-класс для участников семинара проведет член жюри фестиваля театрального творчества «Сурская весна», руководитель образцового детского коллектива театра «Зеркальце» Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы Светлана Лисач.

Фестиваль «Сурская весна» проводится в Пензенской области с 1990 года с периодичностью один раз в два года. В 2015 году участниками фестиваля стали более 400 юных актеров. Сердобская детская театральная студия «Алые паруса» Центра детского творчества (руководитель – Вера Леснова) за спектакль «Сирены»,  посвященный подвигу музыкантов в годы Великой Отечественной войны,  получила гран-при фестиваля!

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