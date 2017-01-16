Начинается прием заявок на седьмой Всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов

Для участия в фестивале заполните заявку, скачав ее на нашем сайте, и отправьте ее на почту meridian-hope@mail.ru. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года.



2017 год в России объявлен годом экологии.

В Санкт-Петербурге состоится седьмой всероссийский экологический фестиваль конкурсных фильмов «МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ».

Фестиваль «Меридиан надежды» учрежден Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Конкурс запланирован как ежегодный. Кинофестивалю фестивалю уже удалось консолидировать кинематографистов из разных регионов Российской Федерации, снимающих фильмы по проблемам экологии. «Меридиан надежды» получает отклик, практически, во всех субъектах России.

«Меридиан надежды» нацелен на привлечение внимания к экологическим проблемам собственной страны и поддержку кинематографистов из регионов.