Сотрудники ГИБДД на территории Пензенской области проводят профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»

Сотрудники ГИБДД на территории города Пензы и области 16 января 2017 года проводят профилактическое мероприятие «Автоперевозчик». Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров на коммерческой основе. «В связи с проведением массовых проверок на дорогах, просим участников дорожного движения отнестись к этому с пониманием», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Новость: Правительство Пензенской области 16 января 2017