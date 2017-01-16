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Сотрудники ГИБДД на территории Пензенской области проводят профилактическое мероприятие «Автоперевозчик»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники ГИБДД на территории города Пензы и области 16 января 2017 года проводят профилактическое мероприятие «Автоперевозчик». Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров на коммерческой основе. «В связи с проведением массовых проверок на дорогах, просим участников дорожного движения отнестись к этому с пониманием», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Сотрудники ГИБДД на территории города Пензы и области 16 января 2017 года проводят профилактическое мероприятие «Автоперевозчик». Мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров на коммерческой основе.
«В связи с проведением массовых проверок на дорогах, просим участников дорожного движения отнестись к этому с пониманием», - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 16 января 2017
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