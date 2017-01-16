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Медицина становится ближе
Сегодня в Пензе
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Обратиться за первичной медицинской помощью по месту жительства в новом году смогут жители ещё трёх сёл — Кривошеевка Нижнеломовского района, Никольское Кузнецкого района и Старое Назимкино Шемышейского района. В 2017 году там обещают построить амбулатории и ФАПы.
Вице-Губернатор Пензенской области, Валерий Савин, в ходе видеоконференции с главами районов отметил: «Хотелось бы нацелить вас на то, чтобы вы уже сегодня приступили к подготовке необходимой проектно-сметной документации. Чем раньше она будет готова, тем скорее приступят к строительству. Прошу не медлить, чтобы не повторять ошибок прошлого года».
В 2016-ом область планировала открыть четыре фельдшерско-акушерских пункта. Однако, по разным причинам три из них в установленные сроки не запустили.
«Такого быть не должно!» — подчеркнул Вице-Губернатор.
Кроме того, в новом году продолжит развиваться сеть поликлиник и в областном центре.
«По поручению Губернатора, мы сейчас прорабатываем все микрорайоны, где идёт активная стройка. Это дальнее Арбеково, ГПЗ. Территории застраиваются, заселяются, и существующих мощностей уже недостаточно, чтобы оказывать населению медицинские услуги в должном объёме».
Валерий Савин поручил профильным ведомствам обсудить со строительными организациями возможность разместить на первых этажах офисы врачей общей практики. Медицина должна быть ближе к населению. Для региональной власти эта задача в приоритете.
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