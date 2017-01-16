Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 16 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Медицина становится ближе
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Обратиться за первичной медицинской помощью по месту жительства в новом году смогут жители ещё трёх сёл — Кривошеевка Нижнеломовского района, Никольское Кузнецкого района и Старое Назимкино Шемышейского района. В 2017 году там обещают построить амбулатории и ФАПы.

Вице-Губернатор Пензенской области, Валерий Савин, в ходе видеоконференции с главами районов отметил: «Хотелось бы нацелить вас на то, чтобы вы уже сегодня приступили к подготовке необходимой проектно-сметной документации. Чем раньше она будет готова, тем скорее приступят к строительству. Прошу не медлить, чтобы не повторять ошибок прошлого года».

В 2016-ом область планировала открыть четыре фельдшерско-акушерских пункта. Однако, по разным причинам три из них в установленные сроки не запустили.

«Такого быть не должно!» — подчеркнул Вице-Губернатор.

Кроме того, в новом году продолжит развиваться сеть поликлиник и в областном центре.

«По поручению Губернатора, мы сейчас прорабатываем все микрорайоны, где идёт активная стройка. Это дальнее Арбеково, ГПЗ. Территории застраиваются, заселяются, и существующих мощностей уже недостаточно, чтобы оказывать населению медицинские услуги в должном объёме».

Валерий Савин поручил профильным ведомствам обсудить со строительными организациями возможность разместить на первых этажах офисы врачей общей практики. Медицина должна быть ближе к населению. Для региональной власти эта задача в приоритете.

Новость: Екатерина Сорокина 16 января 2017
2017-01-16
3-летний мальчик скончался в реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова
 В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза
 
2017-01-16
Из заместителей в начальники!
Региональное Управление Минюста РФ возглавила Елена Канашкина
 
2017-01-16
Обучение для пензенских аграриев стартует с 20 января 2017 года
 Запланированы обучающие мероприятия по развитию отраслей животноводства и кормозаготовке
 
2017-01-16
«Новые механизмы государственной поддержки АПК»
 На обучающей площадке Пензенского государственного аграрного университета состоится обучающий семинар для аграриев региона
 
2017-01-16
На страже закона
Прокурорскому надзору в России исполнилось 295 лет
 

Новости партнеров
 
На сайте: 56ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru