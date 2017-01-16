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 Понедельник, 16 января 2017
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Вызов врача на дом для взрослого и детского населения через контакт-центры продлен до 19.00
Сегодня в Пензе
 

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пензенской области (по данным Управления Роспотребнадзора в области наблюдается превышение эпидпорога на 21,5%) Министерство здравоохранения Пензенской области обращает внимание населения и информирует об изменениях в работе подведомственных медицинских организаций, вступающих в силу с понедельника.

Вызов врача на дом для взрослого и детского населения через контакт-центры продлен до 19.00 и будет осуществляться 6 дней в неделю. 

Напоминаем взрослому населению, если телефонная линия контакт-центра: 999-130 занята, Вы можете позвонить с 8.00 до 11.00 по резервному телефону: 8-937-431-54-40.  Ваш звонок будет зафиксирован, и первый освободившийся диспетчер контакт-центра перезвонит Вам.

Для вызова врача на дом детского населения также существует резервный телефон: 8-937-412-60-29. Если телефон: 990-130 занят, то позвонив с 8.00 до 11.00 по резервному номеру, Ваш звонок будет зафиксирован, и первый освободившийся диспетчер Контакт-центра обязательно Вам перезвонит.
 
В амбулаторно-поликлиническом секторе медицинских организаций временно приостановлено проведение дней «здорового ребенка», диспансеризации взрослого населения, профилактических осмотров, иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и других плановых мероприятий.

Установлен 6-дневный режим работы амбулаторно-поликлинической сети с обеспечением оказания неотложной медицинской помощи до 22.00 часов. Работа рентген-кабинетов в поликлиниках продлена до 22.00 часов.

Приостановлена плановая госпитализация в круглосуточные стационары медицинских организаций. Усилены ограничительные мероприятия по посещению больных. Для всего медицинского персонала всех медицинских организаций введен «масочный режим» работы.

Пациенты с гриппом или ОРВИ и внебольничными пневмониями госпитализируются: 
- в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи дети старше 3 лет, беременные с проявлениями РВИ/гриппа, в том числе, осложненными острыми бронхитами и пневмониями;

- в Областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова дети в возрасте до 3 лет;

- в инфекционные отделения, отделения пульмонологии и терапии медицинских организаций пациенты с нетяжелыми формами РВИ/гриппа, в том числе, осложненными острыми бронхитами и пневмониями.

При приеме детей в детские дошкольные и общеобразовательные организации Министерством рекомендовано усилить работу «утренних фильтров», направленных на недопущение лиц с катаральными проявлениями.

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