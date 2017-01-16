В канун Нового года вышла в свет новая книга Бориса Шигина «По алфавиту. Песни. Стихи. Романсы». В книге есть и звуковое вложение: диск с песнями и стихи, начитанные поэтом.



Работа над ним ещё продолжается. Автор надеется, что ранней весной представит новый сборник читающей и слушающей публике. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 16 января 2017