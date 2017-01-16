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 Понедельник, 16 января 2017
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Этот звонок в отдел полиции №3 Пензы поступил в дни новогодних праздников. О помощи правоохранителей просила молодая женщина. Накануне вечером она познакомилась с привлекательным кавалером. Разговором за столом в баре встреча не закончилась.

 После закрытия развлекательного заведения они пошли к потерпевшей домой. Где продолжили распитие алкогольных напитков. Через некоторое время девушка уснула. А когда проснулась, обнаружила пропажу денежных средств и золотых изделий. Молодого человека в квартире также не оказалось - подчеркнул Евгений Рожков следователь отдела №5 СУ УМВД России по городу Пензе

Эти тридцать тысяч рублей, по словам женщины, были всеми ее сбережениями. А кольцо с драгоценными камнями и серьги  – фамильным наследством. Коварного ухажера, впрочем, найти удалось быстро.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний житель города Пензы. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении данного преступления, - отметил Евгений Рожков следователь отдела №5 СУ УМВД России по городу Пензе

Деньги и драгоценности скоро вернут законной владелице. Растратить похищенное гость не успел. А хозяйка украденного приобрела еще и горький опыт.

 Спасибо большое за оперативную работу. Я просто хочу посоветовать не то, чтобы не знакомиться… Но, чтобы люди были бдительными и не приглашали незнакомых людей к себе в гости…

Подозреваемый в краже сейчас – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит до пяти лет за решеткой.

 

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