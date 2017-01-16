|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На страже закона
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Современная прокуратура – это тандем опыта старшего поколения и потенциала молодых специалистов. 295 лет назад указом Петра Великого при Сенате впервые был учрежден пост Генерал-прокурора. С тех пор прокуратура стоит на страже законных интересов государства, а также соблюдения прав и свобод человека.
«Менялось политическое устройство страны, трансформировалось законодательство, но наше ведомство достойно выдержало испытание временем. За почти три столетия прокуратура России убедительно подтвердила свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка в нашей стране», - сказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.
Спустя почти три столетия со дня создания, органы прокуратуры являются надежным гарантом соблюдения законодательства Российского государства. В числе их приоритетных задач – права и социальные гарантии граждан, безопасность и экономические интересы государства. За верность своему делу работников прокуратуры поблагодарил Губернатор Иван Белозерцев.
«Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Наталью Евгеньевну, ее заместителей, прокуроров городов и районов Пензенской области, всех, кто трудится в этой сфере, осуществляет надзор за соблюдением законодательства по всем направлениям жизнедеятельности Пензенской области. Потому что от этого зависит самочувствие людей, состояние промышленности, бизнеса и многое другое», - отметил глава региона.
В течение года в прокуратуру региона поступило более 29 тысяч обращений граждан и юридических лиц, из которых непосредственно органами прокуратуры разрешено более 15 тысяч. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 140 уголовных дел.
Лучших сотрудников прокуратуры наградили грамотами Губернатора и ценными подарками.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru