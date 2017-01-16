На страже закона

Современная прокуратура – это тандем опыта старшего поколения и потенциала молодых специалистов. 295 лет назад указом Петра Великого при Сенате впервые был учрежден пост Генерал-прокурора. С тех пор прокуратура стоит на страже законных интересов государства, а также соблюдения прав и свобод человека.

«Менялось политическое устройство страны, трансформировалось законодательство, но наше ведомство достойно выдержало испытание временем. За почти три столетия прокуратура России убедительно подтвердила свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка в нашей стране», - сказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Спустя почти три столетия со дня создания, органы прокуратуры являются надежным гарантом соблюдения законодательства Российского государства. В числе их приоритетных задач – права и социальные гарантии граждан, безопасность и экономические интересы государства. За верность своему делу работников прокуратуры поблагодарил Губернатор Иван Белозерцев.

«Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Наталью Евгеньевну, ее заместителей, прокуроров городов и районов Пензенской области, всех, кто трудится в этой сфере, осуществляет надзор за соблюдением законодательства по всем направлениям жизнедеятельности Пензенской области. Потому что от этого зависит самочувствие людей, состояние промышленности, бизнеса и многое другое», - отметил глава региона.

В течение года в прокуратуру региона поступило более 29 тысяч обращений граждан и юридических лиц, из которых непосредственно органами прокуратуры разрешено более 15 тысяч. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 140 уголовных дел.

Лучших сотрудников прокуратуры наградили грамотами Губернатора и ценными подарками.