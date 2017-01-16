На обучающей площадке Пензенского государственного аграрного университета состоится обучающий семинар для аграриев региона на тему: «Новые механизмы государственной поддержки АПК».

Организатором семинара выступит министерство сельского хозяйства Пензенской области.

По информации финансовой службы областного аграрного ведомства, особое внимание на семинаре будет уделено изучению механизма льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей в связи со вступлением в силу постановления об утверждении правил предоставления кредитов организациям агропромышленного комплекса по льготной ставке не более 5%. О работе механизма льготного кредитования и вопросах получения кредитных средств расскажут специалисты финансовой и экономической служб регионального минсельхоза, АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».

Кроме того, будут подробно рассмотрены все новшества и изменения государственной поддержки отраслей аграрной сферы в текущем году.

Для участия в семинаре приглашаются сотрудники финансово-экономических подразделений сельскохозяйственных предприятий, специалисты муниципальных агентств по развитию предпринимательства, экономисты и бухгалтеры отделов по развитию сельского хозяйства и предпринимательства районных администраций.

Напомним, что на прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков провел встречи с представителями банковских сфер, работающих в сфере АПК, на которых детально обсудил вопросы применения в регионе льготного кредитования и подготовки к работе с пензенскими аграриями.