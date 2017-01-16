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Обучение для пензенских аграриев стартует с 20 января 2017 года
Сегодня в Пензе
 

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков утвердил график обучения специалистов муниципальных органов управления и организаций агропромышленного комплекса региона. Согласно графику обучение стартует с 20 января 2017 года.

Обучение с начала года стало уже традиционным для пензенских аграриев. В рамках семинаров, которые проходят на обучающих площадках аграрного университета, районных администраций, в формате лекционных занятий, практических по рассмотрению и изучению агровопросов, пензенские аграрии рассмотрят вопросы развития отраслей и направлений агропромышленного комплекса, уделив внимание господдержке отрасли, вопросам ввода земель в сельхозоборот.

В текущем году запланированы массовые семинары на базе пензенского аграрного университета, посвященные вопросам возделывания сельхозкультур, а также ряд тематических районных семинаров, на которых основной упор будет сделан на вопросы в преддверии начала посевной кампании, чтобы рассказать и напомнить о необходимости соблюдения агротехнологий. Кроме того, запланированы обучающие мероприятия по развитию отраслей животноводства и кормозаготовке.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 января 2017
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