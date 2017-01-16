Из заместителей в начальники!

Региональное Управление Министерства юстиции России возглавила Елена Канашкина, ранее исполнявшая обязанности заместителя начальника ведомства. В новом качестве Елену Анатольевну представили Губернатору области, Ивану Белозерцеву. Директор Департамента государственной службы и кадров Минюста России, Сергей Болтков, высоко оценил работу назначенного руководителя и всего ведомства в целом: «Сложилось очень высокое мнение о работе вашего Управления. Никаких замечаний никто не высказал».

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что такая эффективность — во многом результат деятельности предыдущего руководителя, Михаила Зелепукина, но и опыт работы нового начальника обещает не менее высокую результативность: «Елену Анатольевну мы хорошо знаем. Она — большой профессионал своего дела! Долгое время была заместителем начальника, а за этим — большой труд. Ведь за начальником всегда стоят замы, и именно они выполняют всю черновую работу».

Губернатор пожелал Елене Канашкиной успехов в должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество ведомства с региональной властью.