3-летний мальчик скончался в реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова

27 декабря 2016 года 3-летний мальчик был госпитализирован в связи с заболеванием в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Через некоторое время состояние ребенка ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова, где 9 января текущего года, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате герпетической инфекции.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.