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3-летний мальчик скончался в реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова
Сегодня в Пензе
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27 декабря 2016 года 3-летний мальчик был госпитализирован в связи с заболеванием в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Через некоторое время состояние ребенка ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова, где 9 января текущего года, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате герпетической инфекции. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
27 декабря 2016 года 3-летний мальчик был госпитализирован в связи с заболеванием в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Через некоторое время состояние ребенка ухудшилось и он был переведен в отделение реанимации Областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова, где 9 января текущего года, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате герпетической инфекции.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 16 января 2017
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