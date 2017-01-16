Абсолютный рекорд по сахару-песку установлен в Пензенской области

В Пензенской области сельскохозяйственными товаропроизводителями выработано 250 тыс. тонн сахара-песка. Данный показатель является абсолютным рекордом для региона по производству сахара-песка из сахарной свеклы. В настоящее время ОАО «Атмис-сахар» Каменского района продолжает работы по переработке сахарной свеклы и производству сахара-песка. Всего на территории Пензенской области осуществляют свою деятельность три сахарных завода: ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод», ОАО «Земетчинский сахарный завод».

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 января 2017