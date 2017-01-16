Выстрел из ружья стал решающим в споре между двумя мужчинами

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в городе Нижний Ломов тела 74-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. По данному факту Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 15 января текущего года 67-летний подозреваемый находился в своей квартире в городе Нижний Ломов, где распивал спиртные напитки с 74-летним приятелем. Между мужчинами произошла ссора из-за разногласий по воспитанию внуков. В ходе конфликта хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей, а также следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.