Танцы на льду

Одни едва стоят на коньках, другие хоть сейчас готовы пуститься в пляс. Дресс-код дискотеки на льду – не вечерние платья и туфли на шпильке, а спортивная форма и коньки. Участники муниципального кластерного проекта «PROдвижение» отметили защиту своих проектных работ массовым катанием на ледовой арене.

«Мы решили совместить интересное мероприятие «PROдвижение» со здоровым образом жизни. Сегодня соберется много ребят, практически 300 человек. Некоторые будут кататься на коньках, некоторые будут танцевать на ковриках. Так мы отмечаем экватор нашего муниципального кластерного проекта «PROдвижение», - рассказала директор «Центра технологического обучения» Светлана Кудинова.

Чтобы зажечь на ледовой дискотеке, совсем не обязательно выполнять тройной тулуп. Даже тем, впервые встал на коньки, сделать свои первые уверенные шаги на льду помогала музыка и волонтеры.

«Хоть и не все ребята хорошо стоят на коньках, но они повторяют за нами и дарят нам новогоднее настроение», - отметила волонтер Ангелина Башкатова.

Ксения Климова – капитан команды 30-й школы. В проекте «PROдвижение» ребята представляют макет тактильно-развивающих панелей для детей с ограниченными возможностями. Школьница признается, что выйти на лед было также волнительно, как и защищать свою разработку.

«Мы найдем здесь новых друзей, познакомимся, узнаем о новых проектах», - сказала девушка.

После танцев на льду ребята смогли поспорить на дискуссионных площадках и принять участие в конкурсах. Проект «PROдвижение» зарекомендовал себя как реально работающий, лучшие идеи школьников по итогам года воплотят в жизнь.