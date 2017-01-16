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 Вторник, 17 января 2017
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НА НОЖАХ
Сегодня в Пензе
 
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О пациентке с ножевыми ранениями в полицию сообщила дежурная медсестра больницы. В приемное отделение женщину доставили прямо от праздничного стола. Медики рассказали, что клиентка «Скорой помощи» истекала кровью и была на грани потери сознания.

Заместитель начальника ОП №2 СУ УМВД России по г. Пензе, Елена Козлова, пояснила: «Со слов потерпевшей, ножевые ранения причинил ее сын по месту жительства. По прибытии сотрудников полиции молодой человек находился дома. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Пензы. Молодой человек нигде не работает, находится на иждивении своей матери».

Как выяснили правоохранители, конфликт начался после того, как на столе закончился алкоголь. Мужчина потребовал у матери денег, но та ему отказала. Распаленный спиртным ближайший родственник пустил в ход кухонный нож. В настоящее время задержанный ожидает окончания следствия и суда под стражей. Если служители Фемиды признают его вину, ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.

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