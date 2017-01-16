Вечер памяти московского режиссера

Артисты пензенского драмтеатра почтили память основателя и руководителя московского Театра на Юго-Западе - Валерия Беляковича. Валерия Романовича, в близком кругу называли просто Романычем. Для коллег по цеху он навсегда останется ярким, жизнерадостным и наделенным невероятным талантом человеком.

«Уход Романыча для меня, это как выбивание стула из под ног. Он для меня всегда был такой опорой, таким надежным тылом. Ему я всегда мог позвонить в любое время дня и ночи и когда был Романыч, мне не было страшно. С его уходом я резко повзрослел»,- говорит Сергей Казаков, художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского.

На протяжении своего творческого пути Валерий Белякович поставил более 80 спектаклей. К пензенской сцене московский режиссер питал особый интерес.

«Он как буря, приехал в наш театр. Белякович что- то повернул в моей жизни. Однажды он мне сказал, что я буду его талисманом и я была занята почти во всех его спектаклях, которые он, приезжая, ставил», вспоминает Галина Репная, актриса Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского.

На пензенской сцене Валерий Белякович поставил 10 спектаклей. Среди них, «Мастер и Маргарита», «На дне», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Куклы» и другие.