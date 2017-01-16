Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 17 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Чтобы зимой было как летом
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

На рождественские праздники погода подготовила пензенцам массу, если быть точнее, снежную. Снегоуборочная техника 1,5 дня расчищала городские дороги от снежных навалов. Центральные улицы выглядят неплохо, но в некоторых местах остались недочеты. На настоящий момент на улицах города трудится 169 единиц, что по мнению Главы города не вполне достаточно.   

«Нужно увеличить количество техники. Эта задача была поставлена Губернатором и мы вместе с Главой администрации Виктором Кувайцевым сейчас ее решаем.  То есть в этом году будет еще дополнительно закуплена техника. Как малая, которая будет убирать тротуары, так и большая, чтобы убирать более эффективно центральные дороги»,- говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.

Чтобы ширина дорог была зимой такой же как и летом без сознательности граждан не обойтись. Муниципальные службы обращаются к пензенцам, чтобы во время уборки снега они не оставляли машины во дворах.   

«Хотелось бы поблагодарить те компании, которые сами вывозят снег и помогают администрации, власти городской в очистке нашего города, и попросить тех, которые раньше на это внимание не обращали, чтобы за собой они определенное количество снега убирали»,- подытожил Валерий Савельев.

Выездная комиссия в целом уборку городских улиц признала удовлетворительной, но указала ответственным лицам на необходимость увеличения темпов данной работы в случае выпадения осадков.

Новость: Мария Сайганова 16 января 2017
2017-01-16
Спасские вечера
Жители Пензы отпраздновали строительство Спасского кафедрального собора
 
2017-01-16
Чтобы зимой было как летом
Глава города Валерий Савельев оценил качество уборки дорог от снежных завалов
 
2017-01-16
Вечер памяти московского режиссера
В Пензенском драматическом театре почтили память Валерия Беляковича
 
2017-01-16
НА НОЖАХ
Встреча за семейным столом закончилась кровавой драмой
 
2017-01-16
Танцы на льду
Участники проекта «PROдвижения» отметили экватор
 

Новости партнеров
 
На сайте: 12ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru