Чтобы зимой было как летом

На рождественские праздники погода подготовила пензенцам массу, если быть точнее, снежную. Снегоуборочная техника 1,5 дня расчищала городские дороги от снежных навалов. Центральные улицы выглядят неплохо, но в некоторых местах остались недочеты. На настоящий момент на улицах города трудится 169 единиц, что по мнению Главы города не вполне достаточно.

«Нужно увеличить количество техники. Эта задача была поставлена Губернатором и мы вместе с Главой администрации Виктором Кувайцевым сейчас ее решаем. То есть в этом году будет еще дополнительно закуплена техника. Как малая, которая будет убирать тротуары, так и большая, чтобы убирать более эффективно центральные дороги»,- говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.

Чтобы ширина дорог была зимой такой же как и летом без сознательности граждан не обойтись. Муниципальные службы обращаются к пензенцам, чтобы во время уборки снега они не оставляли машины во дворах.

«Хотелось бы поблагодарить те компании, которые сами вывозят снег и помогают администрации, власти городской в очистке нашего города, и попросить тех, которые раньше на это внимание не обращали, чтобы за собой они определенное количество снега убирали»,- подытожил Валерий Савельев.

Выездная комиссия в целом уборку городских улиц признала удовлетворительной, но указала ответственным лицам на необходимость увеличения темпов данной работы в случае выпадения осадков.