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Чтобы зимой было как летом
Сегодня в Пензе
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На рождественские праздники погода подготовила пензенцам массу, если быть точнее, снежную. Снегоуборочная техника 1,5 дня расчищала городские дороги от снежных навалов. Центральные улицы выглядят неплохо, но в некоторых местах остались недочеты. На настоящий момент на улицах города трудится 169 единиц, что по мнению Главы города не вполне достаточно.
«Нужно увеличить количество техники. Эта задача была поставлена Губернатором и мы вместе с Главой администрации Виктором Кувайцевым сейчас ее решаем. То есть в этом году будет еще дополнительно закуплена техника. Как малая, которая будет убирать тротуары, так и большая, чтобы убирать более эффективно центральные дороги»,- говорит Валерий Савельев, Глава города Пензы.
Чтобы ширина дорог была зимой такой же как и летом без сознательности граждан не обойтись. Муниципальные службы обращаются к пензенцам, чтобы во время уборки снега они не оставляли машины во дворах.
«Хотелось бы поблагодарить те компании, которые сами вывозят снег и помогают администрации, власти городской в очистке нашего города, и попросить тех, которые раньше на это внимание не обращали, чтобы за собой они определенное количество снега убирали»,- подытожил Валерий Савельев.
Выездная комиссия в целом уборку городских улиц признала удовлетворительной, но указала ответственным лицам на необходимость увеличения темпов данной работы в случае выпадения осадков.
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