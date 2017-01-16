Спасский кафедральный собор все растет и уже вот-вот будет достроен. Верующие жители Пензы пришли лично посмотреть на строящуюся громаду и отметить там большое церковное событие – Спасские вечера, которое посвящено строительству храма. Сами горожане следят за постройкой священного здания с самого фундамента и уже прикипели к этому месту.

«Я привязана всеми нитями к этой улице и к этому месту. Спасский собор для меня сакральное место», - Эльвира Киселева, гостья праздника.

«Слава Богу. Достроили бы побыстрее. Ждем с нетерпением», - Наталья Рябова, гостья праздника

Конечно, стоит отметить то, что без этих самых людей храм было бы сложно даже начать. Благодаря щедрым пожертвованиям предпринимателей и простых людей, собор растет очень быстро и уже скоро сможет принимать у себя всех нуждающихся в духовной помощи людей.

«Я уверен, что этот горизонт стал совершенно недалеким. Мы вместе с вами восстанавливаем эту святыню. Сегодня мои слова благодарности адресованы всем тем, кто пришел на эти Спасские вечера и участвует в восстановлении собора. Все средства, которые мы здесь потратили на этой ярмарке, на благотворительных развлечениях, все это пойдет на воссоздание собора», - отметил Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Присоединиться к общему празднованию решил председатель законодательного собрания Пензенской области. Он также выразил слова глубокой благодарности за активность горожан в постройке храма.

«Низкий поклон всем, кто сегодня вместе с нашим населением восстанавливает это главное сооружение нашей Пензенской области», - Выступил председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Значимый для пензенцев православный праздник «Спасские вечера» закончился на мажорной ноте добрых пожеланий, огненного шоу, выступлений танцевальных коллективов и большого, красочного салюта, знаменующего то, что конец строительства храма уже не за горами.