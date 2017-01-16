Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 17 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Спасские вечера
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Спасский кафедральный собор все растет и уже вот-вот будет достроен. Верующие жители Пензы пришли лично посмотреть на строящуюся громаду и отметить там большое церковное событие – Спасские вечера, которое посвящено строительству храма. Сами горожане следят за постройкой священного здания с самого фундамента и уже прикипели к этому месту.

«Я привязана всеми нитями к этой улице и к этому месту. Спасский собор для меня сакральное место», - Эльвира Киселева, гостья праздника.

«Слава Богу. Достроили бы побыстрее. Ждем с нетерпением», - Наталья Рябова, гостья праздника

Конечно, стоит отметить то, что без этих самых людей храм было бы сложно даже начать. Благодаря щедрым пожертвованиям предпринимателей и простых людей, собор растет очень быстро и уже скоро сможет принимать у себя всех нуждающихся в духовной помощи людей.

«Я уверен, что этот горизонт стал совершенно недалеким. Мы вместе с вами восстанавливаем эту святыню. Сегодня мои слова благодарности адресованы всем тем, кто пришел на эти Спасские вечера и участвует в восстановлении собора. Все средства, которые мы здесь потратили на этой ярмарке, на благотворительных развлечениях, все это пойдет на воссоздание собора», - отметил Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский

Присоединиться к общему празднованию решил председатель законодательного собрания Пензенской области. Он также выразил слова глубокой благодарности за активность горожан в постройке храма.

«Низкий поклон всем, кто сегодня вместе с нашим населением восстанавливает это главное сооружение нашей Пензенской области», - Выступил председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Значимый для пензенцев православный праздник «Спасские вечера» закончился на мажорной ноте добрых пожеланий, огненного шоу, выступлений танцевальных коллективов и большого, красочного салюта, знаменующего то, что конец строительства храма уже не за горами.

 

Новость: Ирина Зазуля, Дмитрий Раткин 16 января 2017
2017-01-16
Спасские вечера
Жители Пензы отпраздновали строительство Спасского кафедрального собора
 
2017-01-16
Чтобы зимой было как летом
Глава города Валерий Савельев оценил качество уборки дорог от снежных завалов
 
2017-01-16
Вечер памяти московского режиссера
В Пензенском драматическом театре почтили память Валерия Беляковича
 
2017-01-16
НА НОЖАХ
Встреча за семейным столом закончилась кровавой драмой
 
2017-01-16
Танцы на льду
Участники проекта «PROдвижения» отметили экватор
 

Новости партнеров
 
На сайте: 12ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru