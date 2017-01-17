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В канун Великого праздника «Крещение Господне» проверили возможные места купания
Сегодня в Пензе
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В канун Великого праздника «Крещение Господне» заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаилом Сарафанниковым совместно с представителем МКУ «Управление ГО и ЧС города Пензы» состоялся объезд возможных мест купания на территории района (в поселке Ахуны, микрорайонах Маяк, Пенза-4, КПД). В ходе данного мероприятия в неустановленных местах купания размещены информационные таблички «Проход (проезд) по льду запрещен». Уважаемые жители района и города! Администрация района информирует о проведении массового мероприятия, посвященного православному празднику Богоявления, с 22:00 18 января до 04:00 19 января 2017 года на берегу реки Суры по адресу: г. Пенза, ул. Рылеева, 1а (микрорайон «КПД», в районе МБОУ СОШ № 48).
В канун Великого праздника «Крещение Господне» заместителем главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаилом Сарафанниковым совместно с представителем МКУ «Управление ГО и ЧС города Пензы» состоялся объезд возможных мест купания на территории района (в поселке Ахуны, микрорайонах Маяк, Пенза-4, КПД).
В ходе данного мероприятия в неустановленных местах купания размещены информационные таблички «Проход (проезд) по льду запрещен».
Уважаемые жители района и города!
Администрация района информирует о проведении массового мероприятия, посвященного православному празднику Богоявления, с 22:00 18 января до 04:00 19 января 2017 года на берегу реки Суры по адресу: г. Пенза, ул. Рылеева, 1а (микрорайон «КПД», в районе МБОУ СОШ № 48).
Новость: Администрация города Пензы 17 января 2017
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