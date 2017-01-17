|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
По инициативе Ивана Белозерцева в регионе пройдет фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья»
Сегодня в Пензе
|
Губернатор предложил организовать спортивные соревнования в ходе одного из оперативных совещаний в конце прошлого года. Он подчеркнул, что традиционный конкурс в региональном масштабе будет способствовать сделать спорт и активный семейный досуг популярнее, объединить родителей и детей. В настоящее время утверждено положение о конкурсе. Главам городских округов и муниципальных районов области поручено начать работу по подготовке к районным этапам соревнований. Областной фестиваль будет проходить в четыре этапа. Проведение финального этапа запланировано на 8 апреля в Сердобске
Губернатор предложил организовать спортивные соревнования в ходе одного из оперативных совещаний в конце прошлого года. Он подчеркнул, что традиционный конкурс в региональном масштабе будет способствовать сделать спорт и активный семейный досуг популярнее, объединить родителей и детей.
В настоящее время утверждено положение о конкурсе. Главам городских округов и муниципальных районов области поручено начать работу по подготовке к районным этапам соревнований. Областной фестиваль будет проходить в четыре этапа. Проведение финального этапа запланировано на 8 апреля в Сердобске
Новость: Ирина Зазуля 17 января 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru