Губернатор предложил организовать спортивные соревнования в ходе одного из оперативных совещаний в конце прошлого года. Он подчеркнул, что традиционный конкурс в региональном масштабе будет способствовать сделать спорт и активный семейный досуг популярнее, объединить родителей и детей.

В настоящее время утверждено положение о конкурсе. Главам городских округов и муниципальных районов области поручено начать работу по подготовке к районным этапам соревнований. Областной фестиваль будет проходить в четыре этапа. Проведение финального этапа запланировано на 8 апреля в Сердобске