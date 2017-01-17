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Представители Пензенской области приглашаются к участию в международном Салоне изобретений и инноваций
Сегодня в Пензе
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Представители Пензенской области приглашаются принять участие в 20-м юбилейном международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который пройдёт на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» в Москве с 16 по 19 мая. На предстоящем Салоне «Архимед» запланированы организация и проведение международной выставки изобретений и инновационных технологий, международной выставки-презентации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров «Товарный знак Лидер», 1-го Международного конгресса изобретателей. Кроме того, пройдет фестиваль научно-технического творчества молодежи, деловые встречи, брифинги изобретателей с инвесторами и производителями промышленной продукции.
Представители Пензенской области приглашаются принять участие в 20-м юбилейном международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который пройдёт на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» в Москве с 16 по 19 мая.
На предстоящем Салоне «Архимед» запланированы организация и проведение международной выставки изобретений и инновационных технологий, международной выставки-презентации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров «Товарный знак Лидер», 1-го Международного конгресса изобретателей. Кроме того, пройдет фестиваль научно-технического творчества молодежи, деловые встречи, брифинги изобретателей с инвесторами и производителями промышленной продукции.
Новость: Ирина Зазуля 17 января 2017
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