Представители Пензенской области приглашаются к участию в международном Салоне изобретений и инноваций

Представители Пензенской области приглашаются принять участие в 20-м юбилейном международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который пройдёт на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» в Москве с 16 по 19 мая.

На предстоящем Салоне «Архимед» запланированы организация и проведение международной выставки изобретений и инновационных технологий, международной выставки-презентации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров «Товарный знак Лидер», 1-го Международного конгресса изобретателей. Кроме того, пройдет фестиваль научно-технического творчества молодежи, деловые встречи, брифинги изобретателей с инвесторами и производителями промышленной продукции.