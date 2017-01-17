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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 17 января 2017
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«Путь к успеху» школы № 4 г. Никольска
Сегодня в Пензе
 

Министерством образования и науки РФ с сентября 2015 года по 1 апреля 2016 года был объявлен конкурс инновационных площадок начального общего образования «Путь к успеху», основным направлением инновационной деятельности которых является разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения.

Конкурс проводился по номинациям: 
«Лучшая основная образовательная программа начального общего образования»;
«Лучшая рабочая программа учебного предмета «Математика»;
«Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский язык»;
«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ»;
«Лучшая система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы»;
«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий».

В номинации  «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ» Департамент государственной политики в сфере общего образования Министерство образования и науки РФ определил финалистом школу № 4 г. Никольска Пензенской области и вручил сертификат Российской академии образования. 

На конкурс школой были представлены технологии: «Развитие критического мышления», «Возможности кейс – технологии в обучении», «Проблемного диалога», «Сотрудничества», «ТРИЗ» и ИКТ-технологии.

Учитель начальных классов Маргарита Чаркова  вошла в рейтинг «100 лучших педагогов России» на Международном портале педагогов и педагогических сообществ и удостоена звания «Педагог года».  В копилке Маргариты Анатольевны - победы в конкурсах методических разработок и представление инновационных технологий, применяемых при введении ФГОС в начальной школе. Она - учитель высшей категории, активный участник районной инновационной площадки, постоянно внедряет в учебный процесс новые элементы содержания образования и системы воспитания, формы, методы и средства обучения.

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