По поручению депутата Пензенской городской Думы Дениса Желиховского прошла встреча жителей дома № 14 по улице Тепличной с представителями управляющей компании «Жилье-19», обслуживающей организации ООО «Водоканал» и администрации Первомайского района. Жильцы жалуются на то, что в подвале их дома скапливаются канализационные и ливневые воды, из-за чего в квартирах постоянная сырость и плесень. По результатам встречи была проведена откачка ливневых и канализационных вод бригадой ООО «Водоканал» из канализационных колодцев, расположенных выше дома. Управляющая компания «Жилье-19» провела работы по осушению подвала. По заверению директора управляющей компании, после того, как в подвале подсохнет, будут проведены работы по дезинфекции и отсыпка пола подвала песком.

Новость: Ирина Зазуля 17 января 2017