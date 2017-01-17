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Зачем регистрировать права собственности?
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Очевидным плюсом регистрации права собственности на садовые дома является возможность совершать с ними любые сделки – купли-продажи, дарения, мены, а также возможность их завещания.Таким образом, зарегистрированное строение имеет большую ликвидность на рынке недвижимости. Кроме того, владельцу зарегистрированного имущества проще взаимодействовать с нотариусами, страховщиками, инженерными и коммунальными службами. Ещё одним доводом в пользу регистрации прав на садовые дома является возможность ипотечного кредитования, то есть получения заемных средств под залог недвижимости.
Очевидным плюсом регистрации права собственности на садовые дома является возможность совершать с ними любые сделки – купли-продажи, дарения, мены, а также возможность их завещания.Таким образом, зарегистрированное строение имеет большую ликвидность на рынке недвижимости. Кроме того, владельцу зарегистрированного имущества проще взаимодействовать с нотариусами, страховщиками, инженерными и коммунальными службами.
Ещё одним доводом в пользу регистрации прав на садовые дома является возможность ипотечного кредитования, то есть получения заемных средств под залог недвижимости.
Новость: Ирина Зазуля 17 января 2017
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