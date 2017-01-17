Поставить объект недвижимости на учет

Что необходимо для того, чтобы поставить объект недвижимости на кадастровый учёт и зарегистрировать права собственности? На этот вопрос ответили Филиале «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пензенской области.

Специалисты Кадастровой палаты рассказывают о последовательности действий при постановке объект на кадастровый учёт и необходимых для этого документах. В первую очередь, это документ, удостоверяющий личность заявителя. Заявитель должен подать заявление о постановке на кадастровый учёт. Если с заявлением обращается представитель, то необходимо представить нотариально удостоверенную доверенность. Бланк заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисах Кадастровой палаты и МФЦ. Третьим необходимым документом является межевой план земельного участка. Для удобства заявителей подавать заявление о постановке участка на кадастровый учёт можно одновременно с заявлением о государственной регистрации прав на участок.