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В ККЗ «Пенза» выступила группа Стаса Намина «Цветы»
Сегодня в Пензе
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В Киноконцертном зале «Пенза» выступила группа Стаса Намина «Цветы» - ансамбль исполнитель таких любимых и известных всем песен, как «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Есть глаза у цветов», одна из первых групп, привнесших элемент рок-музыки на советскую эстраду. «Цветы» были созданы в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым и долгое время пользовались неизменной популярностью. Однако в 1990 году группа приостановила свою деятельность и следующие десять лет фактически не существовала. В 2000-х участники группы вновь собрались вместе и сейчас продолжают вести активную творческую жизнь.
В Киноконцертном зале «Пенза» выступила группа Стаса Намина «Цветы» - ансамбль исполнитель таких любимых и известных всем песен, как «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Есть глаза у цветов», одна из первых групп, привнесших элемент рок-музыки на советскую эстраду.
«Цветы» были созданы в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым и долгое время пользовались неизменной популярностью. Однако в 1990 году группа приостановила свою деятельность и следующие десять лет фактически не существовала. В 2000-х участники группы вновь собрались вместе и сейчас продолжают вести активную творческую жизнь.
Новость: Ирина Зазуля 17 января 2017
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