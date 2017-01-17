В ККЗ «Пенза» выступила группа Стаса Намина «Цветы»

В Киноконцертном зале «Пенза» выступила группа Стаса Намина «Цветы» - ансамбль исполнитель таких любимых и известных всем песен, как «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Есть глаза у цветов», одна из первых групп, привнесших элемент рок-музыки на советскую эстраду.

«Цветы» были созданы в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым и долгое время пользовались неизменной популярностью. Однако в 1990 году группа приостановила свою деятельность и следующие десять лет фактически не существовала. В 2000-х участники группы вновь собрались вместе и сейчас продолжают вести активную творческую жизнь.