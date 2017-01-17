В правительстве региона состоялась видеоконференция, которую провел губернатор Иван Белозерцев

В числе других, на совещании рассматривался вопрос оформления инженерных коммуникаций, собственник которых не определен. Оформление бесхозяйных инженерных коммуникаций позволяет обеспечить надлежащее функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим, данной задаче придается особое значение

В рамках данной программы в бюджет города Пензы на проведение в 2015-2016 гг. мероприятий по разработке документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры были заложены денежные средства в размере 772,5 тыс. рублей.

В городе в 2016 году исполнены муниципальные контракты на изготовление технической документации в отношении 51 бесхозяйного объекта газоснабжения протяженностью 115,12 км, 37 объектов водоснабжения протяженностью 20,5 км, 23 объекта теплоснабжения протяженностью 25,0 км, 20 объектов водоотведения протяженностью 4,73 км.

В Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 27.12.2016 на учет поставлен 51 бесхозяйный объект газоснабжения протяженностью 115,12 км. В соответствии с положениями статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки на учет, то есть не ранее 27.12.2017, администрация города Пензы обратится в суд с требованиями о признании права муниципальной собственности на данные объекты.

В 2016 году в суд подано 3 иска о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные сети газоснабжения протяженностью 86 м.

В отношении 23 бесхозяйных объектов газоснабжения администрацией города в 2017 году будут проведены мероприятия по изготовления технической документации, постановке на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. После проведения данных процедур, через год, т.е. в 2018 году, администрация обратится в суд для признания права муниципальной собственности на данные объекты.

В отношении 37 бесхозяйных объектов водоснабжения общей протяженностью 20,5 км администрация города Пензы на основании изготовленной технической документации в настоящий момент осуществляет мероприятия по их регистрации в качестве бесхозяйных.

В отношении 17 бесхозяйных объектов водоснабжения администрацией города в 2017 году будут проведены мероприятия по изготовления технической документации, постановке на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. После проведения данных процедур, через год, т.е. в 2018 году, администрация обратится в суд для признания права муниципальной собственности на данные объекты.

В целях оформления в муниципальную собственность города Пензы бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры администрация города Пензы регулярно проводит работу по выявлению, обследованию, установлению технических характеристик бесхозяйных инженерных сетей города Пензы.

После проведения мероприятий по установлению факта отсутствия правообладателей таких объектов в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 годы» вносятся соответствующие изменения в части определения количественных и технических характеристик бесхозяйных объектов.

На проведение мероприятий по разработке документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры в бюджете города Пензы на 2017 год заложены денежные средства в размере 510,3 тыс. рублей

Для справки. Мероприятия по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов водо- и газоснабжения не могли быть проведены в 2016 году в полном объеме в связи с тем, что сама процедура оформления является достаточно длительной и включает в себя:

- выявление бесхозяйных объектов, установление их технических характеристик;

- подготовку технической документации;

- проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ №О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановку объектов на учет в качестве бесхозяйных;

- соблюдение требований, установленных статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации в части обращения в суд о регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты не ранее, чем по истечении года со дня постановки на учет;

- подготовку документов для обращения с исковыми заявлениями в судебные органы;

- рассмотрение дела в суде;

- регистрацию права муниципальной собственности в случае положительного судебного решения.