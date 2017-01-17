За многолетний добросовестный труд в системе образования награждена Мария Самокутяева

В соответствии распоряжением Губернатора Пензенской области Марии Самокутяевой присвоено звание «Заслуженный работник образования Пензенской области». Награда вручается за многолетний добросовестный труд в системе образования, преданность профессии и в связи с 70-летием. Также Марии Александровне будет вручена Почетная грамота Министерства образования Пензенской области.

Мария Александровна Самокутяева родилась 15 января 1947 года в с. Уварово Лунинского района. В 1969 году закончила Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского по специальности «Учитель физики». За время работы преподавала в школе рабочей молодежи № 4 г. Пензы, средней школе № 3 г. Пензы. С 1984 года работала учителем в школе № 56 г. Пензы, а с 1985 года и по настоящее время - в должности заместителя директора по учебно–воспитательной работе. Общий педагогический стаж работы - 47 лет.

За время работы награждена значком «Отличник народного просвещения», Благодарственным письмом Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», Почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, Благодарственным письмом Главы администрации города Пензы и Благодарностью Губернатора Пензенской области.