Цветы, рукопожатия, поздравления... Так Пенза встречает своего героя. Воспитанник областного центра спортивной подготовки, Денис Айрапетян, завоевал серебро Чемпионата Европы по шорт — треку! В составе российской сборной он выступал в эстафете на 5 000 метров. Престижный турнир проходил в Италии, в Турине. Золото Чемпионата завоевали голландцы — явные фавориты всех конькобежных дисциплин.

«Чемпионат Европы — соревнования не лёгкие, как, в принципе, и другие, в которых я участвую. За каждую медаль, за каждую победу приходится бороться», — отметил Денис.

Пара дней отдыха, и Денис вновь начнёт тренироваться, поедет в Москву на очередные сборы. Упорный труд и прекрасные природные данные позволили пензенскому спортсмену достичь таких высоких результатов.

Тренер Алексей Буданов отметил: «С того момента, когда Денис только начал заниматься спортом, он завоёвывал титулы — один за другим! Первенство России, юношеские Олимпийские игры, Первенство мира... Ну и, наконец, Чемпионат Европы. Можно сказать, что мы прорубили окно в Европу».