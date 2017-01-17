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Серебро Чемпионата Европы по шорт-треку — в Пензе!
Сегодня в Пензе
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Цветы, рукопожатия, поздравления... Так Пенза встречает своего героя. Воспитанник областного центра спортивной подготовки, Денис Айрапетян, завоевал серебро Чемпионата Европы по шорт — треку! В составе российской сборной он выступал в эстафете на 5 000 метров. Престижный турнир проходил в Италии, в Турине. Золото Чемпионата завоевали голландцы — явные фавориты всех конькобежных дисциплин.
«Чемпионат Европы — соревнования не лёгкие, как, в принципе, и другие, в которых я участвую. За каждую медаль, за каждую победу приходится бороться», — отметил Денис.
Пара дней отдыха, и Денис вновь начнёт тренироваться, поедет в Москву на очередные сборы. Упорный труд и прекрасные природные данные позволили пензенскому спортсмену достичь таких высоких результатов.
Тренер Алексей Буданов отметил: «С того момента, когда Денис только начал заниматься спортом, он завоёвывал титулы — один за другим! Первенство России, юношеские Олимпийские игры, Первенство мира... Ну и, наконец, Чемпионат Европы. Можно сказать, что мы прорубили окно в Европу».
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