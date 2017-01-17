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 Вторник, 17 января 2017
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Филиал Всероссийского Духового общества создан в Пензе
Сегодня в Пензе
 

В Управление культуры и архива Пензенской области состоялось учредительное собрание по созданию  Пензенского филиала духового общества. По итогам проведенного мониторинга на территории Пензенской области действуют 11 оркестров (ансамблей) духовой музыки, в числе которых профессиональные и самодеятельные, учебные, военные оркестры и ансамбли. 

В собрании приняли участие руководители духовых оркестров и ансамблей из городов Пензы, Кузнецка, Заречного, Бессоновского, Белинского, Нижнеломовского и других районов Пензенской области. Руководителем Пензенского представительства НП «Духовое общество» единогласно избран Анатолий Набережный, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра г. Пензы. 

На совещании обсуждалась  возможность проведения в Пензе, в рамках празднования Дня Победы (май), Дня России (июнь) сводного парада духовых оркестров и ансамблей Пензенской области. 

Была высказана инициатива, что главным коллективов, вокруг которого будет формироваться духовое общество в регионе будет муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набережного. 

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 17 января 2017
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