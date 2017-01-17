Филиал Всероссийского Духового общества создан в Пензе

В Управление культуры и архива Пензенской области состоялось учредительное собрание по созданию Пензенского филиала духового общества. По итогам проведенного мониторинга на территории Пензенской области действуют 11 оркестров (ансамблей) духовой музыки, в числе которых профессиональные и самодеятельные, учебные, военные оркестры и ансамбли.



В собрании приняли участие руководители духовых оркестров и ансамблей из городов Пензы, Кузнецка, Заречного, Бессоновского, Белинского, Нижнеломовского и других районов Пензенской области. Руководителем Пензенского представительства НП «Духовое общество» единогласно избран Анатолий Набережный, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра г. Пензы.

На совещании обсуждалась возможность проведения в Пензе, в рамках празднования Дня Победы (май), Дня России (июнь) сводного парада духовых оркестров и ансамблей Пензенской области.



Была высказана инициатива, что главным коллективов, вокруг которого будет формироваться духовое общество в регионе будет муниципальный духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Набережного.